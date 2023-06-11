Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением об изнасиловании его 13-летней дочери. Мужчина подозревает в педофилии своего друга.

По предварительным данным, над девочкой надругались во время отдыха на природе рядом с Бурным озером в Выборгском районе Ленинградской области. Адвокат Мария Меренкова рассказала «Невским Новостям», что грозит подозреваемому.

«Ст. 131 УК, ч. 4, п. б «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет», – объяснила Мария Меренкова

Врач после осмотра девочки подтвердил, что половой контакт был.