Мужчина умер на острове в Приозерском районе

Как рассказали в аварийно-спасательной службе, 10 июня около 22:00 поисково-спасательный отряд Приозерска получил сообщение о том, что на острове Олений реки Вуокса погиб мужчина.
Спасатели транспортировали погибшего с острова и передали сотрудникам полиции. Мужчине было 68 лет. На острове в момент гибели он был не один. По предварительной информации, мужчине стало плохо.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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