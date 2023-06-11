Мужчина умер на острове в Приозерском районе

Как рассказали в аварийно-спасательной службе, 10 июня около 22:00 поисково-спасательный отряд Приозерска получил сообщение о том, что на острове Олений реки Вуокса погиб мужчина.

Спасатели транспортировали погибшего с острова и передали сотрудникам полиции. Мужчине было 68 лет. На острове в момент гибели он был не один. По предварительной информации, мужчине стало плохо.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.