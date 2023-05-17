Стал известен мотив убийства начальника отдела администрации в Гатчинском районе

Как сообщал ivbg.ru, 16 мая около 18:30 в подъезде дома на улице Введенского в поселке Дружная Горка убит ножом 38-летний начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации.
Подозреваемого задержали в ночь на 17 мая. Им оказался 60-летний водитель Гатчинского лесничества, проживающий в поселке Дружная Горка. Он сдался сам, придя в 106-й отдел полиции.
У предполагаемого убийцы был длительный конфликт с жертвой по вопросам землеустройства его участка. Пенсионер 16 мая в очередной раз пришел на работу к оппоненту, где у них произошел конфликт.
По завершению рабочего дня злоумышленник подкараулил чиновника в подъезде его дома и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался.
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22.12.2022 3565