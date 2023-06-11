Школьница получила тяжелейшие травмы после падения с заброшенного дома в Ломоносове

Ученицу 8 класса 10 июня госпитализировали после падения с заброшенного дома в Ломоносове. В больницу девочка поступила с тяжелейшими переломами.

По предварительным данным, у 14-летнего подростка диагностировали переломы костей левой голени, таранной кости и позвонка, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб спинного мозга. Пострадавшую поместили в реанимацию.

По имеющимся данным, около 00:55 девочка упала с крыши трехэтажного заброшенного здания в Ломоносове. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.