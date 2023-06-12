Доброволец из Выборгского района погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Юрий Горбылев.

Он ушел на СВО добровольцем.

«Мы разделяем глубокую боль утраты вместе с родными и близкими Юрия Юрьевича Горбылева, его друзьями и одноклассниками, сослуживцами, всеми, кто знал, ценил и любил героя», — приносят соболезнования в администрации.

Юрий Горбылев родился 7 июня 1983 года. Учился в Житковской школе Гончаровского поселения.

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08.06.2023 291
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