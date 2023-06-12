Доброволец из Выборгского района погиб на Украине

При выполнении задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Юрий Горбылев.
Он ушел на СВО добровольцем.
«Мы разделяем глубокую боль утраты вместе с родными и близкими Юрия Юрьевича Горбылева, его друзьями и одноклассниками, сослуживцами, всеми, кто знал, ценил и любил героя», — приносят соболезнования в администрации.
Юрий Горбылев родился 7 июня 1983 года. Учился в Житковской школе Гончаровского поселения.
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