Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП у Пикалево – фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельная авария произошла вечером 11 июня на 390-ом километре трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти.

630x465_20230611_nbdytz4tly7hawtagjdi
Фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на нерегулируемом перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибла пассажирка Skoda. Еще четыре человека из Lada Vesta пострадали, в том числе ребенок.

По факту ДТП проводится проверка.

Вам будет интересно
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП у Пикалево – фото погиб человек, Пикалево, Ленобласть, ДТП, Бокситогорский район
Смертельный «Мистер Сидр» готовили из украденного со склада МВД спирта
Спирт, из которого изготавливали смертельный «Мистер Сидр», был украден со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России...
08.06.2023 105
Автор