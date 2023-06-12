Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП у Пикалево – фото

Смертельная авария произошла вечером 11 июня на 390-ом километре трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на нерегулируемом перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибла пассажирка Skoda. Еще четыре человека из Lada Vesta пострадали, в том числе ребенок.

По факту ДТП проводится проверка.