«АвтоВАЗ» планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года, заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком.

«Исходя из обычной практики — такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года. Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше», — сказал он РИА Новости.

Соколов также отметил, что речь идет о целом новом семействе автомобилей, которое получит своё название. Какое именно — топ-менеджер не раскрыл.