Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото

Смертельное ДТП произошло днем 12 июня у деревни Керро во Всеволожском районе Ленобласти.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, у СНТ «Метростроевец» лоб в лоб столкнулись Kia Optima и Range Rover. В результате ДТП погиб 36-летний водитель Kia и его пассажирка. Спасатели деблокировали тела погибших из покореженной машины.
Водитель другого авто жив, его осмотрели медики.
Фото: "Фонтанка.ру"
Обстоятельства аварии устанавливаются дорожной полицией.
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