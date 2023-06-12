Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло днем 12 июня у деревни Керро во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, у СНТ «Метростроевец» лоб в лоб столкнулись Kia Optima и Range Rover. В результате ДТП погиб 36-летний водитель Kia и его пассажирка. Спасатели деблокировали тела погибших из покореженной машины.

Водитель другого авто жив, его осмотрели медики.

Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото Ленобласть, ДТП
Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото Ленобласть, ДТП
Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото Ленобласть, ДТП
Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото Ленобласть, ДТП
Фото: "Фонтанка.ру"

Обстоятельства аварии устанавливаются дорожной полицией.

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Два человека погибли в лобовой аварии у деревни Керро – фото Ленобласть, ДТП
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