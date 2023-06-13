Жителя Токсово подозревают в изнасиловании восьмилетней дочери

В Токсово задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании собственной дочери.
В полицию обратилась 22-летняя девушка и заявила, что ее сожитель изнасиловал свою восьмилетнюю дочь. Мужчину уже задержали. Из квартиры для экспертизы изъяли постельное белье и полотенце.
Ранее задержанный был судим за наркотики и кражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дел.
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