Жителя Токсово подозревают в изнасиловании восьмилетней дочери

В Токсово задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании собственной дочери.

В полицию обратилась 22-летняя девушка и заявила, что ее сожитель изнасиловал свою восьмилетнюю дочь. Мужчину уже задержали. Из квартиры для экспертизы изъяли постельное белье и полотенце.

Ранее задержанный был судим за наркотики и кражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дел.