В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, как правильно выбирать ягоды

Свежие сезонные ягоды являются источником ценных питательных веществ, витаминов, а также микроэлементов, необходимых для человеческого организма, но при их выборе нужно быть крайне внимательным.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, покупать ягоды следует только в санкционированных местах торговли. При этом на них не должно быть повреждений и помятостей. Это может указывать на то, что ягоды долго хранили и товар не слишком свежий. Ягоды должны иметь однородную окраску, мякоть должна быть упругой. Плодоножки (если они есть) должны быть эластичными и отделяться от ягоды с усилием.

В ведомстве также отметили, что зачастую чем ягода меньше, тем она слаще. При этом смородина обязательно должна быть сухой, а клюква может быть чуть влажной.

Хранить ягоды рекомендуется исключительно в холодильнике, мыть их стоит только перед употреблением.