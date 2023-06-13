В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, как правильно выбирать ягоды

Автор: Гузель Галимова
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Свежие сезонные ягоды являются источником ценных питательных веществ, витаминов, а также микроэлементов, необходимых для человеческого организма, но при их выборе нужно быть крайне внимательным.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, покупать ягоды следует только в санкционированных местах торговли. При этом на них не должно быть повреждений и помятостей. Это может указывать на то, что ягоды долго хранили и товар не слишком свежий. Ягоды должны иметь однородную окраску, мякоть должна быть упругой. Плодоножки (если они есть) должны быть эластичными и отделяться от ягоды с усилием.

В ведомстве также отметили, что зачастую чем ягода меньше, тем она слаще. При этом смородина обязательно должна быть сухой, а клюква может быть чуть влажной.

Хранить ягоды рекомендуется исключительно в холодильнике, мыть их стоит только перед употреблением.

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08.06.2023 136
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