Спасённая во Всеволожском районе бобриха Василиса родила малыша — видео

Еще в начале мая в пожарном водоеме в одном из поселков Всеволожского района Ленобласти волонтеры «Кошкиспаса» спасли бобра.

Животное доставили в Центр реабилитации диких животных «Сирин». Бобриха, а это оказалась возрастная самка, была покрыта многочисленными укусами своих же сородичей. Кроме того, у нее не было правого глаза, и ей диагностировали пневмонию и анемию.

Бобрихе дали кличку Василиса. Ветеринары сделали ей рентген и под наркозом прочистили и зашили раны. А спустя пять недель от поимки бобриха родила. Молодая мама теперь активно заботится о своем малыше.

«Без глаза и с подобными повреждениями конечно Василиса не смогла бы вернуться в природу, а значит в перспективе скорее всего только остаться в реабилитационном центре на доживание», — рассказали волонтеры.

Видео: Кошкиспас