Полиция Петербурга прикрыла интим-салон, организованный 49-летним уроженцем Шри-Ланки.

Причем это — его вторая попытка. Сначала заведение располагалось в многоквартирном доме в поселке Парголово Выборгского района. Однако после того, как деятельность интим-салона была ликвидирована сотрудниками полиции, злоумышленник арендовал коммерческое помещение в жилом доме по улице Ново-Александровской, куда «переехали» все участники нелегального бизнеса.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В полицию были доставлены восемь уроженок ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 40 лет, а также администратор заведения и охранник. Всех их привлекли к административной ответственности и отпустили под обязательство о явке.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией (с. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.