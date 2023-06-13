В Петербурге ликвидировали подпольный интим-салон — фото

Автор: Гузель Галимова
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Полиция Петербурга прикрыла интим-салон, организованный 49-летним уроженцем Шри-Ланки.

Причем это — его вторая попытка. Сначала заведение располагалось в многоквартирном доме в поселке Парголово Выборгского района. Однако после того, как деятельность интим-салона была ликвидирована сотрудниками полиции, злоумышленник арендовал коммерческое помещение в жилом доме по улице Ново-Александровской, куда «переехали» все участники нелегального бизнеса.

В Петербурге ликвидировали подпольный интим-салон - фото проституция, Петербург, интим-салон
В Петербурге ликвидировали подпольный интим-салон - фото проституция, Петербург, интим-салон
В Петербурге ликвидировали подпольный интим-салон - фото проституция, Петербург, интим-салон
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В полицию были доставлены восемь уроженок ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 40 лет, а также администратор заведения и охранник. Всех их привлекли к административной ответственности и отпустили под обязательство о явке.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией (с. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

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В Петербурге ликвидировали подпольный интим-салон - фото проституция, Петербург, интим-салон
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