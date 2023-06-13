«Алые паруса» проплывут в Петербурге 24 июня

Ежегодное торжество получило четыре золотых награды на международном конкурсе Global Eventex Awards в 2021 году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дате проведения праздника выпускников «Алые паруса». Торжество состоится 24 июня — сообщает piter.tv.

В сентябре 2021 года этот праздник стал победителем премии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что девушка ампутировала себе часть пальцев, пытаясь посмотреть на «Алые паруса» через забор.