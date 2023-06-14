Спасатели снимали с окна подростка в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленобласти ребенок забрался на оконную раму заброшенного здания, но не смог самостоятельно спуститься. Ему помогли спасатели.

Инцидент произошел в поселке Сельцо, ребенок забрался примерно на уровень второго этажа. Прибывшие на место спасатели помогли 13-летнему мальчику. Пострадавшему оказали помощь и передали сотрудникам полиции, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

«Уважаемые родители, напоминаем вам, что вы несете полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ваших детей во время летних каникул! Убедительная просьба провести беседу со своими детьми о безопасности в летний период и следить за тем, где и с кем находится ваш ребенок!» — призывают спасатели.