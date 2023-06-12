Еще один ребенок в Ленобласти пострадал от укуса змеи

В поселке Колосовка Приозерского района Ленобласти школьник пострадал от укуса змеи, мальчик взял рептилию в руки.

По имеющейся информации, 14-летний подросток вместе с учителем находился на соревнованиях по спортивному ориентированию. В какой-то момент возле палаточного лагеря школьник заметил в траве змею, решил, что это ящерица, взял ее в руки и получил укус.

Мальчика срочно доставили в медпункт, а затем госпитализировали в районное медучреждение. Состояние ребенка удовлетворительное.

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Этот случай стал третьим в июне. Так, от укусов змей пострадали восьмилетний мальчик под Тосно и пятилетняя девочка под Гатчиной.