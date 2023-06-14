Во Всеволожском районе мужчина убил друга доской, лег спать, а проснувшись, позвонил в полицию

В полицию Всеволожского района обратился 47-летний мужчина и заявил, что убил друга в садоводстве «Орешек». Прибывшие на место полицейские нашли тело 40-летнего жителя Астраханской области.
Там же задержан подозреваемый, сообщивший о произошедшем. Он тоже из Астрахани. Мужчина рассказал, что выпивал с другом спиртное. Во время застолья они поссорились и подрались.
В ходе драки старший ударил младшего доской по голове, после чего лег спать. Проснувшись утром, он нашел бездыханное тело товарища.
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21.05.2022 13718