Суд оштрафовал Scally Milano за дискредитацию ВС РФ

Рэпер «публично скандировал нехорошее».
Исполнителя Даниила Дмитриева наказали на 40 тысяч рублей за высказывания на концерте в петербургском клубе «Гигант Холл» — сообщают Невские Новости.
Как следует из материалов административного дела, поводом послужила видеозапись с выступления, размещенная 22 апреля 2022 года в Telegram-канале. На ней исполнитель Даниил Дмитриев обращался к залу.
«Находясь на сцене, в микрофон публично скандировал нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны», — говорится в сообщении суда.
prt scr youtube.com | Scally Milano
Ранее стало известно, что рэпер Scally Milano обратился к Мизулиной в своем Telegram.