Суд оштрафовал Scally Milano за дискредитацию ВС РФ

Рэпер «публично скандировал нехорошее».

Исполнителя Даниила Дмитриева наказали на 40 тысяч рублей за высказывания на концерте в петербургском клубе «Гигант Холл» — сообщают Невские Новости.

Как следует из материалов административного дела, поводом послужила видеозапись с выступления, размещенная 22 апреля 2022 года в Telegram-канале. На ней исполнитель Даниил Дмитриев обращался к залу.

«Находясь на сцене, в микрофон публично скандировал нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны», — говорится в сообщении суда.

prt scr youtube.com | Scally Milano

Ранее стало известно, что рэпер Scally Milano обратился к Мизулиной в своем Telegram.