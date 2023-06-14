Пилотный проект по подключению бесплатной мобильной связи запущен в Петербурге и Ленобласти

Для тех, кто интересуется темой мобильных коммуникаций, может быть полезным узнать, что в Петербурге и Ленинградской области запущена пилотная программа подключения бесплатной связи до 12 месяцев при покупке смартфона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании МТС.

Сейчас пилотный проект МТС действует на территории Петербурга и Ленобласти. В перспективе он может охватить и другие регионы нашей страны.

Ранее похожие условия по использованию мобильной связи для новых абонентов, например в соседней Карелии, предлагал другой крупный оператор. К слову, похожие опции действуют у некоторых мобильных операторов в странах Евросоюза и США.

Ранее стало известно, что в России может подорожать мобильная связь на 15%.