В Назийском сельском поселении пожарные Леноблпожспаса тушат тлеющий торф

На помощь коллегам прибыли болотоходы «Арго» поисково-спасательного отряда города Новая Ладога.

Как стало известно 47channel, о горящем топливе на территории бывших торфоразработок сообщили в минувший вторник, 13 июня. По данным на вечер среды, 14 июня, наращивается группировка личного состава Леноблпожспаса.

Также к тушению привлекли подразделения Всеволожского, Кировского и Волховского отрядов. Задействовано специальное пожарно-техническое оборудование, 14 мотопомп, 12 торфяных стволов.

Фото: 47channel / ВКонтакте

Ранее стало известно, что Ленобласть готовится экспортировать торф, сиропы, кондитерские изделия и ягоды.