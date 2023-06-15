Ленобласть и Чуйская область Киргизии договорились о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) на стенде Ленинградской области прошло подписание соглашения между регионом и Чуйской областью Киргизии.

«Мы уже вчера обговорили перспективы нашего сотрудничества, которые сегодня уже официально закреплены соглашением. Чуйская область сегодня очень привлекательна для Ленобласти: это регион Киргизской Республики, который активно развивается промышленно, в сфере сельского хозяйства. Конечно же, регион привлекателен и своим туристическим потенциалом, который мы хотели бы раскрыть для ленинградцев», – рассказал Александр Дрозденко

Подписи на документе поставили губернатор Ленинградской области и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев. Соглашение создаст условия для увеличения товарооборота и развития туризма.