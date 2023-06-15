Дмитрий Чернышенко оценил стенд Ленобласти на ПМЭФ-2023

Обход для зампредседателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ-2023) проводил Александр Дрозденко.

В 2023 году на стенде представлена производимая в регионе продукция: чай, кофе, протеиновые коктейли, лимонады, конфеты, печенья и снеки. Но главная тема – туризм и инвестиции в данное направление.

Как отметил зампредседателя правительства региона – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, Ленинградская область отличилась экодизайном, сфокусировавшись на туристических точках.