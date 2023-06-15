Ozon разместит универсальный склад во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленинградской области возведут универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров Ozon на 117 451 квадратных метрах.

Соответствующее соглашение с девелопером подписано 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Объем инвестиций составит 6,5 миллиардов рублей.

После реализации проекта в Ленинградской области появится несколько тысяч рабочих мест.