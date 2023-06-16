За какие хозпостройки на даче могут оштрафовать?

Речь идет о незарегистрированных постройках и новом порядке их налогообложения. Таковыми при определенных условиях считаются сараи, гаражи, бани, теплицы.

Согласно разъяснению ФНС от 1 января 2022 года, главным признаком хозяйственной постройки считается наличие прочного фундамента. Постройки без него классифицируются как переносные и не считаются объектами капитального строительства. Регистрации и налогообложению они не подлежат, сообщает aif.ru.

Хозпостройки с прочным фундаментом, но площадью менее 50 квадратных метров также не подлежат регистрации и не являются объектами налогообложения. Таким образом, налоговую интересуют хозяйственные постройки с прочным фундаментом и площадью более 50 «квадратов».

Шаги по легализации таких строений следующие:

Подается заявление в Кадастровую палату по месту нахождения строения на получение кадастрового паспорта. Это можно сделать очно или онлайн.

После получения кадастрового паспорта необходимо обратиться либо в ближайший МФЦ, либо в филиал Росреестра или отделение БТИ для регистрации права собственности

Организации сами направят информацию о постройке в налоговые органы. Если этого не сделать, грозят штрафы за нарушения НК РФ. Фиксированного размера нет. Он исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости постройки. Как правило, штраф составляет 20 % от неоплаченной налоговой суммы за последние три года плюс налог за это же время.