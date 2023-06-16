Перспективы ESG-финансирования в России

Аналитика от председателя правления Сбера Александра Ведяхина.

О текущей ситуации в области ESG-финансирования в России:

Российский рынок устойчивого финансирования в прошлом году прошел проверку на прочность, однако смог адаптироваться к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года постепенно начинает расти. Российские компании активно осваивают инструменты ответственного финансирования, а банки наращивают объем «зеленых» и ESG-кредитов. Согласно прогнозам, к 2023 году рынок ESG-облигаций достигнет объема в 400 миллиардов рублей после того, как в прошлом году он сократился вдвое до 106 миллиардов рублей.

Если рассматривать Сбер, то портфель ответственного финансирования, который включает в себя «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн рублей. Компания планирует увеличить его на 30% до 1,7 трлн рублей в этом году. Рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые.

О том будут ли тенденции в этой области в России сравнимы с мировыми трендами в текущем году:

— Тенденции роста рынка устойчивого финансирования и выпуска ESG-бондов в России и во всем мире очень похожи. После замедления мировой динамики рынка в 2022 году ожидается увеличение объемов выпуска новых ESG-облигаций на 5-17%. Наибольший рост ожидается в Латинской Америке (+60%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+20%). В России, как и во многих зарубежных странах, активно ведется работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, и мы принимаем в ней активное участие.

Мы сосредоточены на создании независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и дружественных странах, а также на сближении и взаимном признании ESG-подходов и требований. Наша главная цель — работа с ключевыми объединениями, такими как ШОС и БРИКС, и вместе с Минэкономразвития России мы активно ведем работу в этом направлении.