Путин предложил расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса

По его словам, интерес к внутреннему туризму повышается, но нужно развивать инфраструктуру для путешествий по России.

Президент в своем выступлении на ПМЭФ призвал обратить внимание на развитие глэмпингов и гостиничной сети. Об этом сообщает 47news.

«Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента — это три, четыре звезды, как вы знаете», — отметил Путин.

Фото: 47news

Ранее стало известно, что старейший отель Петербурга поменял руководство.