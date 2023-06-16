Путин предложил расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса

По его словам, интерес к внутреннему туризму повышается, но нужно развивать инфраструктуру для путешествий по России.
Президент в своем выступлении на ПМЭФ призвал обратить внимание на развитие глэмпингов и гостиничной сети. Об этом сообщает 47news.
«Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента — это три, четыре звезды, как вы знаете», — отметил Путин.
Фото: 47news
Ранее стало известно, что старейший отель Петербурга поменял руководство.