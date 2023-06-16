Старейший отель Петербурга поменял руководство

Петербургский пятизвездочный гранд-отель «Европа» заключил контракт с новой менедж-фирмой.

Расположенным на Михайловской улице отелем будет управлять менеджмент ООО «Европа Отель». Руководство сменилось в июне. Об этом сообщает Мойка78.

Организация Belmond, которая управляла отелем, приняла решение о смене руководства. Компания останется полномочным представителем собственника отеля. По мнению экспертов, это может говорит о желании Belmond вернуться на местный рынок, когда ситуация в РФ стабилизируется.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Ранее стало известно, что номера в пятизвездочных отелях Петербурга подорожали до 90 тысяч рублей в преддверии ПМЭФ-2023.