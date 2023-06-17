Исследование: в какой день недели чаще всего случаются инфаркты?

Автор: Сергей Агутин
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Самые серьезные сердечные приступы – инфаркты миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) – чаще всего случаются в понедельник. К таким выводам пришли ирландские кардиологи в ходе анализа данных почти 11 000 пациентов в 2013-2018 годах.

В целом, инфаркты чаще случаются в начале рабочей недели. Число их случаев в воскресенье также оказалось выше, чем предполагалось, сообщает Independent.

«Мы выявили сильную статистическую корреляцию между началом рабочей недели и частотой инфаркта миокарда. Вероятно, причина многофакторная. Пока мы не можем точно ее установить, но предполагаем циркадный элемент», – заявил ведущий автор исследования Джек Лаффан
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