Пьяный житель Всеволожска выстрелил собутыльнику в грудь

Автор: Сергей Агутин
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В больницу Всеволожска вечером 16 июня доставили 34-летнего местного жителя. На улице Доктора Сотникова ему выстрелили в грудь из травматического пистолета.

Прибывшие на место правоохранители задержал 45-летнего безработного. По предварительным данным, он выпивал спиртное с пострадавшим. Между мужчинами возник конфликт. Ныне задержанный как минимум один раз выстрелил знакомому в грудь.

На стрелка составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос об уголовном деле.

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21.05.2022 13731
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