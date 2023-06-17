Пожилая женщина-водитель скончалась в ДТП в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Возле деревни Черемыкино в Ломоносовском районе 16 июня в результате ДТП скончалась 76-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Опель».

Ее деблокировали, поместили в машину скорой, но по дороге в больницу спасти не смогли.

Возможной причиной ДТП мог стать неудачный маневр легкового автомобиля. При повороте со второстепенной дороги «Опель» не уступил дорогу грузовику.

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26.12.2022 2692
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