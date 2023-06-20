В этом году современной избирательной системе нашей страны исполняется 30 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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В честь этой даты Леноблизбирком публикует воспоминания ветеранов, работавших и работающих в Ленинградской области.

Сообщество ВКонтакте Избирательная комиссия Ленинградской области поделилось с подписчиками видеозаписью воспоминаний работников Леноблизбиркома.

Становление российской избирательной системы непосредственно связано с формированием в сентябре-декабре 1993 года системы избирательных комиссий и принятием Конституции России на всероссийском референдуме.

О своем опыте рассказывает почетный гражданин Всеволожского района Евгений Викторович Демидчик, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области первого состава (1993-1996 гг). Вместе с Евгением Викторовичем своими воспоминаниями делится Татьяна Михайловна Громакова, которая начала работать в участковой избирательной комиссии почти 40 лет назад.

Видео доступно для просмотра по ссылке.

 

Ранее стало известно, что Сергей Перминов рассказал, что готовит избирательная кампания-2023.

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