Подросток из Петербурга стал жертвой лошади в Анапе

Автор: Анастасия Щербакова
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Животное сбило юношу с ног на набережной.

Юного петербуржца сбила лошадь на набережной Анапы — сообщают Невские Новости.

Отец восьмилетнего мальчика обратился в полицию. Он рассказал, что животное налетело на ребенка, когда семья отдыхающих возвращалась с пляжа. В результате падения он рассек лоб и сломал нос. Медики оказали необходимую помощь, а чуть позже лошадь поймали и нашли ее владельца.

Теперь нерадивого хозяина ждут процессуальные проверки.

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Фото: vk.com Prt scr «ФАН»

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