В ночь на 22 июня на Дворцовой площади выключат подсветку

Автор: Анастасия Щербакова
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Ко Дню памяти и скорби весь архитектурный ансамбль погрузится во тьму.

Как сообщает 78.ru, подсветку отключат в 23:30. Ради проведения акции ко Дню памяти и скорби отключат архитектурно-художественную подсветку Александровской колонны и фасадов зданий у Дворцовой площади.

Архитектурный ансамбль погрузится во тьму в 23:30. В этот момент там зажгут 80 тыс. свечей. В ночь на 22 июня они будут гореть в память о подвиге и трагедии русского народа в Великой Отечественной Войне.

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Фото: t.me/keio_spb

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