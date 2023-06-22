В Ленобласти ожидалось падение ВВП, но этого не случилось

Автор: Анастасия Щербакова
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Политолог прокомментировал что это: заслуга региональной власти или федерального центра?

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал о докладе АПЭК по Ленинградской области, трендах на ускоренное развитие и долгосрочных перспективах региона. Об этом сообщает telegram-канал ПолитологОрлов со ссылкой на apecom.ru.

Прошлый год стал уникальным для всей страны и очень сложным для многих регионов. Федеральный центр предоставляет инструменты для сбалансированного развития, а регионы должны уметь этим воспользоваться. Так что речь здесь о том, как команда Ленинградской области смогла реализовать тот потенциал, который был ей предоставлен.

По некоторым показателям Ленинградская область демонстрирует поразительные результаты. Вырос грузооборот портов, не смотря на западные санкции. Умение реагировать на самые кризисные вызовы Ленобласть продемонстрировала смело.

Что касается ближайших перспектив развития региона, в этом году стоит ожидать значительный экономический подъем. Однако на фоне роста нынешнего года 2024 год будет гораздо сложнее. И здесь важно, насколько удастся применить не умение антикризисного управления, а выработать долгосрочную новую стратегию развития.

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Фото: tg / ПолитологОрлов

Ранее стало известно, что виадук протяженностью 7 км построят в Ленобласти в рамках проекта ВСМ.

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