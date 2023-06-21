Виадук протяженностью 7 км построят в Ленобласти в рамках проекта ВСМ

Автор: Анастасия Щербакова
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Высокоскоростную магистраль проложат над территорией Лисинского заказника.

Участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) на территории Лисинского заказника в Ленинградской области (особо охраняемая территория) будет построен в формате виадука. Такая договоренность была достигнута между властями Ленинградской области и руководством РЖД — сообщает telegram-канал Санкт-Петербург online.

Альтернативным маршрутом мог стать подземный участок в виде тоннеля. Однако проект виадука оказался дешевле.

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Фото: Санкт-Петербург online

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