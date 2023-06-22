Следком нагрянул с проверкой в больницу Тосно

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники СК нагрянули в районную больницу в Тосненском районе Ленобласти.

Проверка проводилась по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества в больнице Токсово.  Силовики изъяли документы и опросили медперсонал. Возможно, искали «мертвые души», получающие зарплату, схемы вывода средств через липовых больных и нарушения при тратах федеральных средств на этапе пандемии, сообщает 47news.

Визит силовиков, возможно, ожидает и другие медучреждения Ленобласти.

Что касается Токсовской больницы, то следствие полагает, что в 2018 году на работу в учреждение были официально наняты 14 человек, которым перечислялись зарплаты. Но по факту деньги вместо них получали сотрудники больницы. Таким образом с января 2018 года по апрель 2022 года было обналичено более 215 млн рублей. По делу был арестован главврач.

Кроме того, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного вывода 44 млн рублей со счета Тихвинской межрайонной больницы. По версии силовиков, эти средства были получены от страховых компаний за 700 пациентов, якобы проходивших лечение в отделении реабилитации.

Накануне «Деловой Петербур» сообщал, что в мае после финансовых проверок сменились главврачи в пяти районных больницах.

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