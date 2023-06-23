Ленобласти получит 100 тысяч рублей на реализацию инициатив для юных футболистов

Автор: Кира Нагорная
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Регион вошел в десятку самых активных в конкурсе «Россия – футбольная страна!».

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Фото: lenobl.ru

Полученные 100 тысяч рублей Ленобласть сможет потратить на реализацию новых спортивных инициатив для юных региональных футболистов и популяризации футбола в области.

«В Ленинградской области футбол – один из самых популярных видов спорта. В регионе им занимаются более 40 тысяч человек. Это и воспитанники футбольных секций, и любительские, молодежные, ветеранские команды. Особое внимание мы уделяем развитию детско-юношеского футбола», – отметил зампредседателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой.
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Сегодня в школьных футбольных секциях региона занимаются около 3 тысяч детей, как для мальчиков, так и для девочек. Благодаря участию в проекте «Футбол в школе» в 2022 году для проведения уроков футбола ребята получили 1045 футбольных мячей, 28 комплектов фишек для разметки, 79 сумок для мячей, 28 насосов, 790 манишек, 336 конусов и 28 бумажников судьи с карточками.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей, молодежи, взрослых и людей с ограниченными возможностями, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

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