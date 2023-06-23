Судимый за поджог петербуржец поджег дверь собутыльника и этим убил его

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает «Патрульный Петербурга», 21 июня правоохранители получили сообщение о том, что 10 мая, в одном из домов на улице Будапештская в Санкт-Петербурге неизвестный поджог дверь в квартиру, принадлежащую матери заявителя.

В результате поджога на скорой помощи в тяжелом состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения был госпитализирован 79-летний мужчина. Пострадавший скончался спустя шесть дней.

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний петербуржец, который, после совместного распития алкогольных напитков с погибшим, совершил поджог ветоши в квартире, от которой загорелась дверь.

Известно, что подозреваемый уже имеет две судимости, в том числе и за аналогичное преступление.

Вам будет интересно
Судимый за поджог петербуржец поджег дверь собутыльника и этим убил его Санкт-Петербург
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 995
Автор