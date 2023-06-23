Пластический хирург объяснил способность некоторых людей не толстеть

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Патрульный Петербурга», пластический хирург Илья Алмазов рассказал о том, что у некоторого числа людей действительно может быть склонность к полноте, которая вызвана генетикой.

Однако в то же время он напомнил, что за чет здорового образа жизни и правильного питания, можно прийти в желаемую форму. Врач также опроверг убеждения в том, что люди могут рождаться со способностью сжигать определенное количество калорий.

Он убежден в том, что все зависит от образа жизни. Эксперт привел в пример, что некоторые специально ходят заниматься в спортивный зал, но сидят в офисе все остальное время, в то время как другие не покупают абонементы и проходят большое количество шагов в день.

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Пластический хирург объяснил способность некоторых людей не толстеть
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01.05.2023 799
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