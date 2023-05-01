Названы лучшие способы избавиться от жирового «фартука» на животе

Эксперты и фитнес-тренеры перечислили лучшие способы избавиться от жирового «фартука» на животе.

Бегите спринт вместо часов на беговой дорожке. Он повышает уровень гормона роста, который, в свою очередь, приводит к снижению жировых отложений. Эксперт советует пробежать несколько стометровок как можно быстрее, чередуя забеги со спокойной ходьбой.

Качайте не только пресс, но и мышцы, которые поддерживают осанку. Упражнения для этого – подъемы ног, планка и медвежья походка (человек встает в планку с прямыми руками и пытается шагать, выставляя вперед противоположные руку и ногу, попеременно меняя конечности).

Укрепляйте тазовое дно и следите за осанкой. Сутулость оказывает негативное влияние на пищеварение. Откажитесь от добавленного сахара, замените его продуктами, содержащими натуральный сахар, например, медом.

Не ешьте углеводы на ночь. Это макароны, хлеб, белый рис. И перестаньте нервничать. При стрессе вырабатывается кортизол, избыток которого влияет на жировые отложения на животе. В первую очередь от этого страдают женщины.