Трубу прорвало на Будапештской улице в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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В процессе испытаний сетей, произошла авария.

Трубу прорвало на Будапештской улице у дома № 38/2 в пятницу, 23 июня — сообщают Невские Новости.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что во Фрунзенском районе проходят испытания сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

В ходе диагностики специалисты обнаружили технологическое нарушение.

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Prt Scr Vk.com / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано

Ранее стало известно, что у станции «Улица Дыбенко» прорвало трубу, жителям приходится добираться до дома наощупь.

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