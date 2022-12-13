У станции «Улица Дыбенко» прорвало трубу, жителям приходится добираться до дома наощупь

На выходе из станции «Улица Дыбенко» прорвало трубу, жителям приходится добираться до дома наощупь
Жителям Петербурга приходится добираться до дома наощупь из-за прорыва трубы на выходе из станции метро «Дыбенко».
На кадрах видно, что территорию заволокло густым паром. На месте работаю службы.
Видео: Мэш на Мойке
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