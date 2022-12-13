У станции «Улица Дыбенко» прорвало трубу, жителям приходится добираться до дома наощупь

Автор: Гузель Галимова
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На выходе из станции «Улица Дыбенко» прорвало трубу, жителям приходится добираться до дома наощупь

Жителям Петербурга приходится добираться до дома наощупь из-за прорыва трубы на выходе из станции метро «Дыбенко».

На кадрах видно, что территорию заволокло густым паром. На месте работаю службы.

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12.12.2022 109
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