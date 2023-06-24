Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» отказаться от участия «в вооруженном мятеже»

Автор: Гузель Галимова
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Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

В ведомстве заявили, что бойцов ЧВК обманом втянули «в преступную авантюру», и призвало отказаться от участия «в вооруженном мятеже».

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В Минобороны попросили выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов и пообещали всем безопасность. Всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь.

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Напомним, накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли эти сообщения. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения СВО.

Позже ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Евгения Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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