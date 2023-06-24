Сегодня в Ленобласти действует запрет на продажу алкоголя

Автор: Гузель Галимова
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Это связано с празднованием Дня молодежи, который с 2023 года отмечается в последнюю субботу июня.

Запрет на продажу алкоголя начал действовать 23 июня с 22.00. С этого времени магазины розничной продажи, ларьки и алкомаркеты в Ленобласти обязаны были прекратить отпуск алкогольный и спиртосодержащий продукции. Ее продажи возобновятся только 25 июня в 9.00.

За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ограничения затронули и Петербург, но уже из-за «Алых парусов».

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