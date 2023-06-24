В Петербурге построят два приюта для животных

Автор: Гузель Галимова
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Приюты для животных построят за счет средств бюджета Петербурга в поселке Металлострой Колпинского района и в городе Кронштадт, сообщил зампред городского комитета по строительству Валерий Усков.

Предварительная стоимость оценивается в более 500 млн рублей.

Приюта в поселке Металлострой будет рассчитан на размещение 200 собак и 100 кошек. Он будет представлять собой комплекс зданий, где будут находиться помещения для размещения животных, зона карантина, зона для персонала — порядка 25 человек, помывочная и зона для знакомства будущих владельцев и их питомцев. По этому проекту получено положительное заключение и начнут его реализовывать в 2025 году.

Приют в городе Кронштадт будет рассчитан на 150 собак и 50 кошек. По этому проекту пока проводятся конкурсные процедуры. Власти ищут подрядную организацию, которая сможет завершить работы в конце 2024 — начале 2025 года.

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