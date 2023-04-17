Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не берут из приютов

Регулярные случаи нападений на людей бродячих собак говорят о необходимости изменения законов и усыпления подобных животных, если их после отлова не забирают из приютов.

Об этом телеканалу «Россия 24» заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«[Нужно] изменить закон, по которому все бездомные собаки, конечно, отлавливаются, размещаются в приютах, а затем <…> публикуются фотографии собак, их характеристики. Заинтересованные люди, если хотят взять собаку, приезжают, знакомятся с ней и берут ее домой. <…> А если не берут, конечно, всех не возьмут, надо быть реалистом, то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей», — сказал Иванов.

Ранее в Оренбурге в результате нападения бездомных собак погиб ребенок, было возбуждено уголовное дело.