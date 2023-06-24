В Петербурге без вести пропал 15-летний мальчик

Автор: Гузель Галимова
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О его местонахождении нет никакой информации с 23 июня.

Подросток может находиться в вашем районе. Если вы видели его или что-то знаете, свяжитесь с представителем «Лиза Алерт»: Евгения (Джонни) 89602464560.

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Фото: Лиза Алерт
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07.06.2023 197
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