Президент союза ветеранов спецназа «Тайфун» обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Автор: Гузель Галимова
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Президент союза ветеранов спецназа «Тайфун» Игорь Кривонос обратился от имени всех ветеранов спецназа Санкт-Петербурга к бойцам ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что для начала надо разобраться с внешним врагом, а потом уже разбираться «здесь кто есть кто».

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