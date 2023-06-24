Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер».

Публикуем главные тезисы:

  • Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада.
  • Эта битва, когда решается судьба народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности.
  • Действия, которые раскалывают единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, тогда все закончилось трагедией Гражданской войны.
  • В нынешней ситуации Россия столкнулась с предательством, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед народом.
  • Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Организаторы мятежа предали Россию и ответят за это.
  • Путин: как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия, они будут жесткими. Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее.

Полное видеобращение Путина к россиянам смотрите ниже.

Видео: Кремль

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли эти сообщения. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения СВО.

Позже ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Евгения Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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