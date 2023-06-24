«Уходим»: Пригожин развернул колонны «Вагнера» обратно

Автор: Гузель Галимова
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Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит в обратном направлении.

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Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Он также пояснил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Добавив, что за сутки они «прошли не доходя 200 километров до Москвы». И за это время его бойцы «не пролили ни одной капли крови».

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