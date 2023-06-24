У офиса Пригожина в Петербурге обнаружили набитую коробками с деньгами «Газель»

Автор: Гузель Галимова
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На заднем дворе отеля «Трезини» в Петербурге, который считается офисом Евгения Пригожина, обнаружили набитую деньгами грузовую «Газель».

На кадрах видно, что наличные разложены по нескольким десяткам коробок. Из грузовика их выгружали сотрудники ФСБ. Рядом с оперативниками находились спецназовцы с автоматами. По информации «Фонтанки», окончательная сумма — 4 миллиарда рублей.

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Фото: паблик «Мэш на Мойке»

Позже пресс-служба компании «Конкорд» объяснила происхождение изъятых денег — наличка предназначалась на зарплаты бойцам «ЧВК Вагнер», компенсации семьям погибших и прочие расходы, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Рано утром 24 июня сотрудники силовых ведомств также оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Петербурге. Кроме этого, оцепление было замечено возле ЖК «Северный Версаль», где предположительно проживает Евгений Пригожин.

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24.06.2023 72

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли эти сообщения. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения СВО.

Позже ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Евгения Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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